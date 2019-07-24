تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشًا، بعد 6 أيام من الاستقر اليوم الأربعاء، ليباع في البنك الأهلي المصري عند 16.65 جنيه للبيع و16.55 جنيه للشراء.

كشفت بيانات البنك المركزي، أول أمس، عن ارتفاع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يتزامن مع تأكّيدات، وكالة "بلومبرج"، بشأن أداء العملة المحلية أمام العملة الأمريكية، حيث قالت الوكالة إن الجنيه يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم.

وأكدت الوكالة، في تقرير نقله عنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن "الجنيه المصري شهد تحسنا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري".