تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، قائلا إنّ الأخير استغل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرا، لنشر معلومات مشوهة والتحريض ضد الشرطة.

وأضاف المحامي في بلاغه أنّ "لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق واحدا من كوادر جماعة الإخوان، وسبق لمحكمة الجنايات أنّ أدرجته على قوائم الإرهاب".

وطالب المحامي في نهاية بلاغه، بالتحقيق في الوقائع التي أوردها بحق نجم الأهلي السابق، وإصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول، ومخاطبة الإنتربول لتسليمه لمصر للتحقيق معه في الوقائع التي نسبها له.