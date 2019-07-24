انطلاق ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة

قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ اليوم شهد انطلاق ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهًا للمدينة المنورة، مبينًا أنَّ الفوج يتضمن 725 حاجًا من محافظات الإسماعيلية، المنوفية والقاهرة.

وأضاف عبدالموجود، في بيان صادر اليوم، أن غدا الخميس سيشهد انطلاق ثالث الأفواج متجهًا للمدينة المنورة يحمل 826 حاجًا من محافظات السويس، ودمياط، وبورسعيد والجيزة، والجمعيات المركزية.

وشددت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على تسهيل الإجراءات وعمليات نقل الحجيج للفنادق، مشيرة إلى أنها اطمأنت على عمليات التسكين بالفنادق، موجهة ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

وأعلن "عبدالموجود"، عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج، ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفًا أنَّه تمّ التنسيق مع وزارة الصحة، لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة، مؤكّدة أنَّ مقر البعثة سيكون بفندق "الإيمان جراند" بمكة المكرمة و"الإيمان رويال" بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.

وأضافت وزيرة التضامن، أنَّه من المقرر أن تتوالي الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو، موضحة أنَّه سيتمّ سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو، على أن ينتهي عمل الجسر الجوي لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس المقبل.

ويستقبل المشرفون الحجاج بالمطارات ولتسهيل اجراءاتهم، وجرى اختيار 270 مشرفًا بواقع مشرف لكل 45 حاجًا منهم 10 مشرفات، وسيتمّ عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.