قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إنّ البرلمان يشرع للمصريين ونحن نشرع للداخل وليس للخارج أو للذين يحسبون أنّ لهم ولاية علينا.

وأضاف حسب الله في رده علي سؤال بشأن تعديل قانون العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية،" بعد مطالب خارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بشأن حصاد البرلمان في دور الانعقاد الرابع، أنّ أي تعديلات يكون هدفها التسهيل، وزاد: "الاستجابة لمنظمة العمل كمؤسسة دولية في تعديلات التنظيمات النقابية، جاءت لتضمنها تسهيلات، أما قانون الجمعيات الأهلية فتمّ تعديله بسبب تغير الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية".

وأكد حسب المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أنّ هناك منظمات دولية لا ترى كل ما يحدث في مصر إلا بعين سوداء، لكن البرلمان يشرع للداخل ويصنع تشريعات للمصريين، وليس لإرضاء أحد.