أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي بمجلس النواب، أن جميع مؤسسات الدولة تقتدي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل بشفافية والصراحة مع المواطنين في مختلف الأمور، متابعاً: "الرئيس ..هذا الرجل الوطني، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة، وكل المؤسسات تقتضي به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقدة اليوم الأربعاء، للمتحدث الرسمي للبرلمان النائب صلاح حسب الله، لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب كأحد مؤسسات الدولة، يتبع هذا النهج أيضا، مشيراً إلى أن المجلس يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات في محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب في تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع "بير السلم".

وناشد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، المواطنين باستقصاء معلوماتهم أو الحصول عليها من البيانات أو المصادر الرسمية، وألا يقعوا في فخ المنشورات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وتابع: "كل ما يُجرى في الدولة يتم إعلامه إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق في متابعة ما يُجرى وتقوم به الدولة المصرية".