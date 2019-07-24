استقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، مدير عام قوات حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الفريق عواد بن عيد البلوي والوفد المرافق له بمقر الأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية.

وبحث رئيس الأكاديمية مع الفريق البلوي سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون بين الأكاديمية وبين أكاديمية نايف بالمملكة العربية السعودية في الاستشارات والتدريب والبحوث.

وقدم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عرضا توضيحيا لمدير قوات حرس الحدود بالمملكة، وآخر مستجدات الوضع على الصعيدين العلمي والإنشائي وأفرع الأكاديمية الجديدة.

من جانبه، وجه الفريق عواد بن عيد البلوي الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة وإتاحة الفرصة له لزيارة هذا الصرح العربي، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية في تأهيل طلابها علمياً وعملياً.

وأثنى الفريق البلوي، على ما رآه في الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة، كما تطرق في حديثه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية.

وأضاف: "نحن فخورون بهذه الزيارة وبكل من ينتمى إلى هذا الصرح العلمي العربي المتميز، و نتطلع لتعاون تكاملي بين الأكاديمية العربية وأكاديمية محمد بن نايف بالمملكة العربية السعودية، نحن نؤمن بالاقتصاد الأزرق بما يتوافق مع رؤية المملكة في 2030، وسنقدم برامج تدعم هذا التوجه".

وأجرى مدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، جولة تفقدية بمنشآت الأكاديمية ومجمع المحاكيات المتكامل ومعهد السلامة البحرية، شاهد من خلاله فيلماُ تسجيلياُ عن الأكاديمية.