استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي في أول زيارة له بالقاهرة، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه القاهرة، فضلًا عن بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

من هو وزير الطاقة الأمريكي؟

ويعد جيمس ريتشارد "ريك" بيري المولود في 4 مارس 1950، هو سياسي أمريكي، ووزير الطاقة الأمريكي الرابع عشر والحالي، كما أنه شغل منصب الحاكم السابع والأربعين لتكساس في الفترة من ديسمبر 2000 إلى يناير 2015، وانتخب في منصب حاكم ولاية تكساس في عام 1998 وتولى منصب الحاكم في ديسمبر 2000 عندما استقال الحاكم جورج بوش ليصبح رئيسًا.

وانتخب بيري حاكما لتكساس ثلاث مرات ، وهو رابع حاكم لتكساس "بعد آلان شيفرز، برايس دانيال وجون كونالي" الذين خدموا 3 فترات أو أكثر، كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري في عامي 2012 و 2016، وفي 2 مارس 2017 رشح الرئيس دونالد ترامب، بيري وزيرًا للطاقة.

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى أن مشاركة الوزير الأمريكي في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب يعطي دلالة واضحة ومهمة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء دفعات للمساهمة في تحقيق الأهداف المنوط بالمنتدى إنجازها.

سياسي: حضوره مراقبا يؤكد عمق العلاقات الأمريكية المصرية

وقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة والتي يطلق عليها "علاقات استيراتيجية"، مشيرًا إلى أن في مثل هذه المنتديات أو الاجتماعات تشهد دعوات لدول أو مؤسسات من غير الأطراف، وهنا يحضرون باعتبارهم "مراقبا"، حيث يبرز الحضور التعاون الوثيق بين البلدين، ويعطي المؤتمر طابع مؤسسي واستمرارية في السنوات القادمة.

وأوضح بدر الدين لـ"الوطن"، أن هناك جانب آخر "ضمني" للزيارة، حيث يرى أنه نظرا لتحركات تركيا في التنقيب عن الغاز في قبرص مما يعد اعتداء على المياه الإقليمية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وتأتي زيارة بيري ضمن هذا الإطار لدعم موقف شرق المتوسط، ورفض الموقف التركي وخصوصا مع تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وتركيا بخصوص صفقات السلاح الأخيرة.

وأكد الوزير الأمريكي، دور مصر كمصدر موثوق للطاقة، وتقديم كافة الخبرات والتكنولوجيات لمصر لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة، وأن هناك استعداد ورغبة قوية من الشركات الأمريكية للتوسع والاستثمار والعمل في مصر، مؤكدا أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط يأتي دعما للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط والاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام.

اقتصادي: حضور وزير الطاقة الأمريكي يعطي ثقلًا للمؤتمر

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إلى أن وجود وزير الطاقة في المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة في مصر يعطي ثقلا للمؤتمر كونه وزيرا للطاقة في الدولة الأولى اقتصاديا مما يعطي رسالة ثقة في المؤتمر والفرص التي يتحيها، بجانب تشجيع الكثير من الدول المهتمة فضلا عن ان زيارته لمصر تعد "مكسب لقطاع الطاقة خصوصا والاقتصاد عموما.

وأكد أبو زيد لـ"الوطن"، أن الاجتماعات والمؤتمرات المستحدثة تحتاج لجذب العديد من الدول والشركات لدعمها، وهو ما تسعى إليه مصر حيث بدأت منذ عدة سنوات استيراتيجية لتحويل نفسها كمركز للطاقة خاصة بعد الاكتشافات المتتالية ووصولنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن ما تتمتع به من من بنية تحتية قوية من ناحية الموانئ وأرصفة الشحن والتفريغ وغيرها.