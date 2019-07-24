وصلت اليوم، رحلة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد الخامسة من أصل ست طائرات من ذات الطراز، وكان فى استقبالها الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ونجحت الشركة هذه المرة فى تحقيق إنجاز كبير يضاف إلى رصيدها، بإطلاقها أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوى بنسبة 30% من الوقود المصنّع من المخلفات الزراعية إلى 70% من الوقود العادى. وأكد «عادل» سعى الشركة الدائم لتطوير وتطبيق كافة التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة، لتقليل حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود العادى خلال رحلات الطيران.

جاءت هذه الخطوة من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة فى صناعة النقل الجوى للحد من الانبعاثات الضارة. حيث تقوم الشركة حالياً متمثلة فى قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات فى المستقبل القريب.

وقام عدد من شركات الطيران على مستوى العالم باتخاذ هذه الخطوة تأييداً لصناعة نقل جوى نظيف بلا ملوثات.

وفى هذا السياق، تم تصميم شعار ليوضع على جانبى مقدمة الطائرة تحمل رسالة «Clean to Fly» باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة.

جدير بالذكر أن الطائرة الخامسة من هذا طراز ستدخل قيد التشغيل اعتباراً من ٢٦ يوليو القادم متجهة إلى باريس، ومن المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس المقبل ٢٠١٩.