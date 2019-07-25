"حسين" مديرا لمستشفى العامرية العام والخياري مديرة لــ"المعامل"

أصدر الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، قرارا بتعيين الدكتور مصطفى حسين، مديرًا لمستشفى العامرية العام، خلفًا للدكتور أحمد قطب.

كما كلف الدكتورة هبة إبراهيم الخياري، مديرة لإدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

ونفى عثمان لـ"الوطن" ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه جرى إقالة المدير السابق لوجود مخالفات، مشيرا إلى أنه السبب هو انتهاء تكليف المدير السابق، المقررة لمدة 3 أشهر.

و"الخياري" حاصلة على ماجستير الميكروبيولوجى ودبلوم إدارة جودة الرعاية الصحية، وسبق لها أن شغلت منصب مدير معمل الـ PCR بمستشفى حميات الإسكندرية ثم نائبة لمدير إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.