يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا في النهار، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي تصل لـ42 في بعض المناطق:

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 31

بورسعيد 24 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 44

المدينة 30 46

القدس 18 31

الرياض 26 46

المنامة 33 39

أبو ظبي 33 43

الكويت 34 49

دمشق 15 37

بيروت 25 31

عمان 19 34

غزة 22 31