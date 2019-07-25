يبدأ تدريب المجموعة الأولى بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة في مقر الهيئة الوطنية للإعلام، السبت المقبل، إذ يتم تدريب 15 من الأئمة على مدار أسبوع، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأنّ الدورة هي الأولى من نوعها، وتأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف والتعليم العالي، إذ تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وأعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تفاؤله بأن تؤتي الدورة ثمارها وتحقق أهدافها بوجود دعاة على قدر كبير من الخبرة في التناول الإعلامي لتعاليم الدين، وإيصال رسالة صحيحة للمستمع والمشاهد، موضحا أنّ نجاح التجربة الأولى سيدعم بالتأكيد استمرارية عقد الدورات.

وتشهد الدورة تدريب الأئمة في الهيئة الوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون، على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام.