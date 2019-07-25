اختفاء طائرة "ميج-29" أذربيجانية فوق بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اختفاء طائرة من نوع "ميج-29" مساء أمس، في مياه بحر قزوين، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة أنّ الأجهزة المختصة بدأت فور اختفاء الطائرة من شاشات الرادار عمليات البحث عن الطيار.