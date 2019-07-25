اعتاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل رحيله إثارة الجدل بتصريحاته، اعتبرها البعض صادمة بينما كان يراها هو وفق قناعاته الشخصية.

قال الراحل في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن هناك علاقة حب جمعته بالفنانة نرمين الفقي، في إحدى السنوات، لكنها لم تتوج بالزواج ولو بضعة أيام، رافضًا وصفه بأنه شخص خائن عاطفيًا: "لم أترك أثرًا سلبيًا عند أي سيدة، وكانت العلاقة تنتهي بقناعة تامة من الطرفين، بأسلوبٍ مُحترم"، أما عن إمكانية إعلانه الاعتزال، تخوفًا بأنه أمرًا مُخالفًا للإسلام، وتأثرًا بعد وفاة عددٍ من زملاءه الفنانين، فرد: "إذ كان اعتزال الفن هو التوبة.. إذن لا أريد التوبة".

كان يرى الراحل أن المجتمعات العربية تُعاني من الكبت الجنسي الشديد، مؤكدا ضرورة انطلاق مبادرة تعليمية، تعمل على وضع أسس جديدة، تُعلم الأبناء أن الحياة ليست مقتصرة على هذا الشأن فحسب، فهناك أمورًا عدة يجب الانشغال بها، واصفًا الدعارة بأنها ضد طبيعة الإنسان رغم أنها أقدم مهنة في التاريخ: "أراها تُهين جسد المرأة ونفسيتها، وأعتقد أنه في حال وجود المرأة لشخص يحميها ويُطعمها لن تتواجد الدعارة على مستوى العالم".

الفيشاوي رفض دخول المنتقبات إلى الجامعات سواء كانت لهيئة التدريس أو من الطالبات، فيجب على كل فرد الكشف عن هويته، في ظل الظروف السياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة: "كيف أرى إنسانًا ولا أرى من هويته شيئًا.. لذلك أرفض دخولهم الجامعة أو التدريس لأبنائي".

وقال إن السماح بتعاطي المواد المُخدرة بنسب معينة، له بعض الجوانب الإيجابية: "التجربة شهدت نجاحًا في عددٍ من الدول، منها هولندا، فسياحتها هناك قائمة على مُخدر الحشيش، إذ أن هناك منافع اقتصادية"، مؤكدًا أنه لا توجد دولة لا يتعاطى شعبها هذا المُخدر: "إذ كانت نسبة التعاطي بنسب مُحددة، لن تكون هناك أضرارًا جسدية ونفسية على المدى البعيد كما يُشاع"، واصفًا نفسه: "أنا مش حشاش".

ورفض فاروق الفيشاوي، إسناد وزارة الثقافة إلى أحد الفنانين، فكلن يرى أن الفنانين لا يصحلون لهذا المنصب: "الفنان يكون باقيًا طوال العمر بأعماله، بينما الوزير يبقى لسنوات مُعينة.. وإذا دخل الفنان في نطاق الوظيفة، ستُقتل روحه الإبداعية".