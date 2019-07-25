صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تعيين اللواء جمال عبدالباري، مساعدا للوزير لقطاع المنافذ، في الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

يُعد اللواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير لقطاع المنافذ، الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن، من أكفأ قيادات الوزارة، خاصة بعد إثبات كفاءته من خلال وضع الخطط الأمنية والإشراف على تنفيذها في عمليات أمنية ناجحة شنتها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، ووجهت من خلالها ضربات أمنية للبؤر الإجرامية التي تأوي العشرات من العناصر الإجرامية المطلوبة، آخرها القضاء على عصابة "الدكش".

تخرج "عبدالباري" من كلية الشرطة عام 1982 وتدرج في المناصب حتى تولى منصب مدير مباحث أكتوبر ثم مدير مباحث جنوب سيناء، ومدير أمن السويس، ومباحث الوزارة، منها إلى مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام حتى صدور قرار بتعيينه مديرًا لقطاع المنافذ.

شارك في كشف غموض جرائم مختلفة أشهرها قضية "تفجير كنيسة القديسين" في ديسمبر 2016، وكذلك حادثة مقتل هبة ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين عام 2008، حين كان يتولى منصب مدير مباحث أكتوبر وخلال فترة توليه منصبه كمدير لمباحث الوزارة شارك في عملية ضبط العناصر المتورطة في قتل معاون مباحث حلوان الشهيد محمد حامد و7 آخرين من أفراد القسم.

ونال اللواء جمال عبدالباري تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 25 يناير 2017، ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد الشرطة، بعد مساهمته في ضبط المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية في توقيت قياسي.