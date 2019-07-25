أسامة سابق يوجه نصائح احترازية للتأكد من قطع الغيار الأصلية

قال أسامة سابق، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارة، إن هناك بعض الأمور التي يجب على مستهلكي السيارات التأكد منها حتى لايقعوا فريسة لقطع الغيار المقلدة.

وطالب سابق، في مداخلة هاتفية على برنامج "عربيتي" المذاع عبر قناة "راديو مصر"، بضرورة شراء قطع الغيار من مصادر موثوق منها مثل الوكيل، وأن يكون المنتج مكتوب عليه تفاصليه من حيث بلد الإنشاء والتصنيع، ووجود أسم الماركة بشكل بارز أو محفور علي قطع الغيار.

وأضاف أن هناك جهات رقابية صارمة تقوم على التحقق من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفاً أن جميع شحنات قطع الغيار عند وصولها من الخارج لا يتم الإفراج عنها إلا بعد الكشف والفحص عليها بشكل دقيق.

وأوضح أن السوق المصري أصبح قادر على التفرقة بين قطع الغيار المقلدة والأصلية، مؤكدا أن المكونات الخاصة بأمان السائق والركاب يكون عليها رقابة مشددة، وأن أجهزة الرقابة عندها قدرة عالية على التفريق بين القطع الأصلية والمقلدة أيضا.