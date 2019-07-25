قالت الدكتورة أمال قرامي، الكاتبة السياسية التونسية، إن الأوضاع التونسية داخليا مستقرة إلى حد كبير، فيما كانت تتوقع قناة "الجزيرة" القطرية دخول المواطنين في تونس يوم وفاة الرئيس باجي قايد السبسي في حرب أهلية.

وأضافت قرامي، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "حقائق وأسرار" والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شعب تونس مؤمن بالدولة الوطنية القائمة على المؤسسات وليس الأفراد، موضحا أن تونس بكل مؤسساتها ومواطنيها يحترمون الدستور والقانون، وتم تسليم السلطة من قبل دون وجود عقبات أو مقاتلات أو أزمات داخلية.

وأكدت الكاتبة السياسية التونسية أن جمهورية تونس ستستمر والحياة عادية في تونس لإيمان المواطنين هناك بدولة المؤسسات والجمهورية بقيمها ومبادئها ولذا فهناك احترام للدستور وانتقال سلس، مشيره إلى أنه سيتم إقامة موكب جنائزي ومراسم لتوديع الرئيس الراحل المنتخب لما قدمه من إنجازات لتونس.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.