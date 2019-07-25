وقَّعت حكومتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم، لعقد حوار استراتيجي سنويا بين البلدين، حول قضايا الطاقة.

المذكرة وقعها كلا من، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و"ريك بيري" وزير الطاقة الأمريكي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء.

وبحسب المذكرة، التي وُقِّعت اليوم، خلال مؤتمر عقدته الغرفة الأمريكية، من المقرر أن يعقد المؤتمر مرة على الأقل كل عام.

وقال المهندس طارق الملا، إن العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أكثر قوة، خاصة عقب الزيارة الأولى لوزير الطاقة الأمريكي.

وأشار وزير البترول إلى أن الحكومة تعمل على زيادة العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة.