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التعليم العالي: نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة بدءً من العام المقبل

التعليم العالي: نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة بدءً من العام المقبل

رائد زراعة الكبد: "حبي لبلدي مخلنيش أسافر الخليج رغم العروض المغرية"

رائد زراعة الكبد: "حبي لبلدي مخلنيش أسافر الخليج رغم العروض المغرية"

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مصادر: "الطيران" تفتتح مشروعات تطوير مطار الغردقة الاثنين المقبل

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دور "ناصر" والتمثيل مع فاتن حمامة.. أمنيات لم تتحقق لـ فاروق الفيشاوي

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