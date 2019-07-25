خبير يقدم نصائح لبقاء السيارة داخل الضمان: الاهتمام بالصيانة في موعدها

قال محمد عبدالصمد، خبير السيارات، إن هناك عدة أمور حاسمة هي التي تخرج السيارة خارج الضمان المحدد لها، ويجب على مستهلكي السيارات اتباعها، وتبدأ باتباع كتيب الضمان الموجود مع السيارة، فهو يعد العقد الذي بين المستهلك وبين الشركة.

وأضاف عبدالصمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "عربيتي" المذاع عبر قناة "راديو مصر"، أنه يجب الاهتمام بالصيانة الدورية على السيارة في الأوقات المحددة لها، واستخدام قطع غيار أصلية عن طريق شراؤها من المراكز التي يعتمدها المصنع للسيارة.

وأكد أن الإصلاحات الخارجية أو سوء الاستعمال من الأشياء التي تخرج السيارة خارج الضمان، مضيفاً أن المشكلة الكبيرة تقع على تحديد سوء الاستهلاك من قبل المستهلك أو عيب الصناعة من مركز الخدمة أو الشركة المصنعة.

وأكد أن البنود القانونية للضمان تتيح للوكيل عند تخلف المستهلك عن الصيانة الدورية ولو لمرة واحدة تتيح للوكيل سحب الضمان من المستهلك.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تخرج السيارة من الضمان وهي تركيب أنظمة الملتيميديا والإضاءة في السيارة وهي تخرج السيارة من الضمان إن أثرت سلباً على بعض الأجزاء في قطع السيارة.