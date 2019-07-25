محافظ الدقهلية يودع حجاج المستوى الثالث للجمعيات باستاد المنصورة

ودع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حجاج المستوى الثالث للجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة، البالغ عددهم 290 حاجا، بحضور المحاسب السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية وأسر الحجاج.

قال شاروبيم، إن المحافظة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الكاملة والراحة المطلوبة، للتيسير على أبناء الدقهلية في قضاء مناسك الحج في أفضل صورة، وتوفير كل سبل الراحة أثناء سفرهم وخلال فترة إقامتهم.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة المشرفة المرافقة لبعثة الحج، بتوفير جميع سبل الرعاية للمواطنين منذ اللحظة الأولى، حتى وصولهم سالمين إلى الأراضي المقدسة لقضاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وصافح المحافظ الحجاج بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، وهنأهم بأداء مناسك فريضة الحج المباركة لهذا العام، معرباً عن خالص تمنياته لجميع الحجاج بالوصول بسلامة الله إلى الأراض المقدسة والتمتع بالرحلة المباركة.