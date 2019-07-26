نقلت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها عن الناطق باسم الخطوط الجوية البريطانية، إعلانه استئناف الرحلات من وإلى القاهرة بدءا من اليوم الجمعة 26 يوليو.

وبحسب بيان الخطوط الجوية البريطانية، فإنه من المنتظر أن تصل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية في تمام الساعة 11.15 مساء، على متن طائرة من طراز "دريملاينر" تحمل 200 راكب.

يأتي ذلك، فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية، شريف برسوم، أن الخطوط البريطانية أخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الشركة، مؤكدًا أن القرار لم يصدر عن وزارة النقل.

ووصف برسوم إجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي بالممتازة لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تعليق عليها، وأن قرار التعليق لمدة 7 أيام جاء بهدف مراجعة الخطوط وليس أكثر.

وقال سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر جيفري آدامز، خلال لقاء وزير الطيران المدني، في وقت سابق، إن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية للقاهرة لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وخصوصًا على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.