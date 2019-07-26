أعلنت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيس بوك، وصول جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلى قصر قرطاج منذ قليل.

وقالت الرئاسة التونسية، في منشورها: "تمّ صباح اليوم الجمعة، 26 جويلية (يوليو) 2019، على الساعة الحادية عشرة، نقل جثمان رئيس الجمهورية، الفقيد محمد الباجي قايد السبسي، من المستشفى العسكري بتونس، إلى مقرّ إقامته في قصر قرطاج".

وأضافت الرئاسة التونسية: "ستُقام مراسم جنازة وطنية لرئيس الجمهورية الراحل، يوم السبت 27 جويلية 2019، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج، بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة، وممثلي منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ثُلَّة من الشخصيات الوطنية".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر الخميس، بقرار من الأطباء المباشرين له.