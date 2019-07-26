أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان أن سفينة إيرانية أطلقت نداء استغاثة قرب ميناء في بحر قزوين.

وأرسلت أذربيجان طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.