وصلت النجمتان ليلى علوي وميرفت أمين إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا.

وتوفيت الراحلة سهيلة وهبي عمر، يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض وشيع جثمانها في نفس اليوم من مسجد السيدة نفيسة.