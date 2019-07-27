بدأت أزمة مياه الشرب بمطروح في التعافي، بعد تدخل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، لحل الأزمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية من خلال الإجراءات الحاسمة التي اتخذها المحافظ، ومنها تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الخطوط الناقلة وإصلاح أي أعطال في محطات التحلية وضخ المياه بالشبكات بانتظام بما يكفي استهلاك أهالي مطروح والمصطافين.

ومن ناحية أخرى، تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، من إزالة تعديان على خط المياه بالساحل الشمالي الناقل لمطروح.

وتوعد المحافظ، جميع المقصرين أو المتسببن في أي أزمة بمياه الشرب بمطروح بالضرب بيد من حديد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعتدين على خطوط المياه وتحويلهم للنيابة العامة.

وأكدت شركة المياه، اليوم، انتظام حركة السيارات بمنافذ توزيع المياه وعدم وجود أي ازدحام بالمنفذ وذلك لانتظام ضخ المياه بالشبكات واكتفاء حاجة معظم المناطق بالمدينة من المياه بالإضافة إلى العمل بنظام الثلاث ورديات لمنفذ توزيع المياه على مدار 24 ساعة.