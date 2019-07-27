قال السياسي التونسي عصام البوسالمي، إنَّ من سيستقبل الرؤساء والضيوف الذين سيشاركون في جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، هم نجله حافظ، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ومستشارو الرئاسة ورئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت محمد الناصر.

وأضاف البوسالمي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "موكب الرئيس الراحل سينطلق بداية من الساعة الـ11.00 بتوقيت تونس، متوجهًا إلى مقبرة الجلاز، التي تبعد عن القصر الرئاسي نحو 20 كيلومترًا".

وأشار إلى أنَّ وزارة الداخلية التونسية أصدرت قرارًا بمنع سير السيارات في شارع 15 أكتوبر في جزئه الممتد من ساحة الجلاز إلى مفترق "الوردية 1"، إضافة إلى منع تجول السيارات بطريق "الوطنية رقم 1" في جزئه الممتد من ساحة الجلاز حتى مفترق بالفي، وذلك بدءً من الساعة 11 صباحًا وحتى انتهاء مراسم الجنازة.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عامًا، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يُشار إلى أنَّ الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.