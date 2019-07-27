أعلنت جامعة حلوان عبر موقعها الرسمي، شروط التحاق الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، وتستعرض "الوطن" نظام قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا لما يلي:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة.

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية وطبقًا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار).

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة.

8- ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9- تكون الأولوية في الاقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

10- في حالة وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك، ويكون بقرار من السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.