أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، مدير الإدارة، ضبط محاولات تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من الرياض، اشتبه حازم ياسين مأمور اللجنة، فى راكب مصري قادم من السعودية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة محمد إبراهيم كمال مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على عصام محمدين، مدير الإدارة، قرر تكليف سيد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة، بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 18 جهازًا "آيفون X" مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري تهرب جمركي.