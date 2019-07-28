عضو لجنة العفو الرئاسية: مؤتمرات الشباب مثالا لممارسة الديمقراطية

تُتيح مؤتمرات الشباب للمواطنين، خاصة فئة الشباب، المشاركة بفاعلية في عملية التخطيط والتقييم والمتابعة، حسبما أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسية، خلال حواره في برنامج "اليوم وغدا"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت منصة مستدامة للحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب بمختلف محافظات مصر، ووصلت إلى مرحلة أكثر نضوجا وإبداعا، وأصبحت مثالا لممارسة الديمقراطية الحقيقية، خاصة بعد تنفيذ التوصيات التي تخرج بها هذه المؤتمرات، وتتكاتف جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسية، أن هذه المؤتمرات تعتبر منصة، وحاضنة لإخراج الكوادر بشكل عام، وتلعب دورا مهما جدا في إعادة تقديم مصر للعالم في الجوانب كافة.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري، بحضور الرئيس السيسي، ومشاركة 1500 مدعو من الفئات المختلفة، التي تمثل كل الشباب المصري.

ويشهد المؤتمر تخريج الدفعة الأولى من طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويبلغ قوامها 100 متدرب من 29 دولة أفريقية.