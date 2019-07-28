قال أسامة عمر، أحد مؤسسي رابطة محبي وعشاق النادي الأهلي المصري في فلسطين، إن أعضاء الرابطة تابعوا جميع مباريات النادي الأهلي في الدوري الممتاز وانتظروا بفارغ الصبر انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية لتتويجه بالدوري.

وأضاف عمر، لـ"الوطن": "فوز النادي الأهلي يشعرنا بسعادة وفرحة كبيرة في فلسطين فهو مصدر السعادة ورغم ظروف هذا الموسم كان لدينا الأمل في تصدر الدوري لأنه مصدر الثقة ويستحق تشجيعه".

وتابع: "قهرنا الصعاب والتحديات والتحالفات وتوجنا باللقب رقم 41 في الأوقات الحاسمة تظهر شخصية البطل حين يصبح العمل والجد والصمت لغة الكبار، فهذا الموسم استثنائي بكل المعايير، ولا شك أن المستحيل ليس أهلاويا، وشكرا لمجلس إدارة النادى الأهلي المصري ومنظومته الإدارية والتنفيذية والفنية الناجحة وكلمة السر جمهور الأهلي العريق في كل مكان، لكم منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر، لكل مبدع إنجاز ولكل شكر قصيدة ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير".

واختتم حديثه لـ"الوطن": "سيظل نسر الأهلي شامخا يحلق في عنان السماء مهما واجهته العواصف وسيبقى نادي القرن مصدر فرحتنا وسعادتنا صاحب البطولات والألقاب، بريقه يسطع في كل مكان، دمتم للأهلي ودام الأهلي لكم بطلا شامخا".