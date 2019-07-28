أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقال الديوان الملكي، في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الإثنين، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

- الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة.

- كان أكبر الأبناء الأحياء للملك عبدالعزيز آل سعود، المؤسس للمملكة العربية السعودية.

- ولد الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود في عام 1923.

- لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

- تزوج الأمير الراحل بندر 3 مرات، من الأميرة سمية بنت عبد الرحمن بن محمد بن معمر، والأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي، والأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا أبا الخيل.

- أنجب الأمير بندر حوالي 23 ابنا وابنة، أشهرهم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير خالد، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي قائد القوات الجوية الملكية السعودية.