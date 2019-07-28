نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تكون الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد سخرت من الوزن الزائد لبعض الممرضات، خلال زيارتها لمستشفيات محافظة بورسعيد، التي تشهد تطبيق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الدولة بالكامل، تعمل على الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، حيث تصرف الدولة الملايين من الجنيهات لتوعية المصريية بأخطار السمنة وضرورة ممارسة الرياضة، حتى يستطيعوا القيام بدورهم.

وأضاف أن الوزيرة شددت على أن وجود أفراد المنظومة الصحية في حالة صحية جيدة يساعد على زيادة جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على أن هذه التصريحات جرى اجتزاؤها من سياقها.

كما تطرق أيضًا، إلى مسألة الحجاب القصير، والجدل الذي أثير حول وزيرة الصحة، بتصريحاتها عنه، وقال "أحد ركائز مكافحة العدوى، بألا تتلطخ الملابس والحجاب بالدماء أو بالميكروبات، وكانت تتحدث عن حسن المظهر والزي المتعاقد عليه في المنظومة الجديدة، للأفراد العاملين بالمستشفيات".

وتابع، أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة، تهتم مع الصيادلة، وتجتمع معهم بشكل دائم، كما جرى تكليف 16 ألف صيدلي في المستشفيات، مشددًا على أن وزيرة الصحة لم تذكر أن الممرضة أفضل من 100 صيدلي: "ده تصريح ميقلهوش وزير أو أي فرد في المنظومة، مفيش حاجة اسمها كده".

وشدد على أن الوزيرة تطلب تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية، لتعظيم الاستفادة من الصيادلة، مشيرًا إلى أنه جرى تجاوز أزمة نقص الكثير من الأدوية، ومن ثم فإن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تشدد على أهمية الصيادلة.