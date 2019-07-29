قالت الخارجية الإيرانية، إن اجتماع فيينا لم يأت بأي ضمانات، مؤكدة على أن طهران غير مقتنعة بإجراءات أوروبا وستقرر خطواتها بعد اللقاء الوزاري.

وأكدت إيران، أن المصالح المشتركة لدول الجوار تملي علينا جميعا وضع الخلافات جانبا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وكشفت الخارجية الإيرانية أن إيران طرحت في زيارة بن علوي موضوع ناقلة النفط الإيرانية، مشددة على أن التوتر في المنطقة سببه التدخلات الأجنبية والتواجد العسكري الأجنبي.

وأعربت إيران عن احتجاجها على الاعتقالات الأوروبية لإيرانيين وتسليمهم إلى أمريكا.

وعُقد، أمس، اجتماع أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي مع إيران، في فيينا.