قال الدكتور فؤاد عيسى أستاذ الاقتصاد ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقا، إن مصر تتميز على مر الزمان بإنتاج القطن طويل التيلة، فاستمرت فترة طويلة تنتج أفضل الأقطان عالميا، وتقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم.

وأضاف "عيسى" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه في الفترة السابقة تراجعت الدولة المصرية في إنتاج القطن، وأصبحت شركات الملابس تعتمد على الاستيراد، ولكن اخيرا تنبه قطاع الأعمال العام والحكومة لإعادة الاهتمام بالقطن الذي كان يطلق عليه "الذهب الابيض"، لهذا تمت إعادة النظر في دعم الفلاحين لدعم زراعة القطن المصري طويل التيلة.

وتابع "عيسي" أنه يجب على وزارة الزراعة الاهتمام بدعم المزارعين في المحافظات المشهورة بإنتاج القطن، مثل الفيوم وسوهاج، وتوفير كافة السبل التي تهيئ الفلاح لزراعة القطن وتوفير المبيدات والتقاوي الزراعية التي تساعده على تحقيق ذلك.