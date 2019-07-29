استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، موقف تنفيذ الخطة الموحدة للعام المالي 2019 / 2020، حيث بلغت جملة استثمارات الخطة الاستثمارية 481 مليون جنيه، وجرى زيادة استثمارات المحافظة بمبلغ 33 مليونا و360 ألف جنيه تمويل ذاتي لتصبح القيمة الإجمالية للاستثمارات 514 مليونا و360 ألف جنيه لبرامج (النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الامن و الإطفاء و المرور).

استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أن مركز أبو كبير بدأ في تنفيذ خطته بنسبة 11%، وجاري الفتح المالي لجميع مشروعات الخطة لمركزي ديرب نجم وكفر صقر، وجاري البت الفني لباقي المراكز ما عدا مراكز الحسينية – أولاد صقر – أبو حماد – صان الحجر – حي أول وما زالت في أعمال الطرح والترسية.

وبالنسبة لموقف تنفيذ المشروعات المشتركة، أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه جاري تنفيذ أعمال كوبري شرويدة ونفق عرابي ومكتبة مصر بفاقوس وإعادة رصف طريق أبو الأخضر وبلبيس / ميت جابر، وجاري الفتح الفني لإنشاء حديقة على أرض الصناعات النمطية بالزقازيق وإقامة مجمع خدمات الحسينية.

شدد محافظ الشرقية، على ضرورة الانتهاء من أعمال الطرح والترسية والبدء فورا في تنفيذ مشروعات الخطة ومتابعة تنفيذها أولا بأول وتحقيق المستهدف منها خلال الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020.