طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 38

السويس 24 38

العريش 23 33

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 40

بني سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 42

الرياض 29 45

المنامة 34 40

أبو ظبي 34 43

الدوحة 33 42

الكويت 33 48

دمشق 19 39

بيروت 26 30

عمان 20 36

القدس 19 32