تقدمت قوات الجيش الوطني الليبي في طرابلس، في يوم جديد من عملية طوفان الكرامة، لتبدأ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، حسبما أكد علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب الليبي، والذي ذكر أن الجيش الليبي حقق أغلب أهدافه منها استنزاف قدرات المليشيات المسلحة من عدة وعتاد ومسلحين.

وأكد "القايدي"، أن قوات الجيش الوطني الليبي لديها نفس طويل في حرب الاستنزاف، كما أنه بعد استهداف مصراته، وقصف الكلية الجوية وتدمير غرفة العمليات الخاصة بالطيران التركي، أصبح وضع الجيش غير الأمس، وسوف نرى إنهاء أزمة الوطن في فترة أيام وليس أسابيع، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن زيارة الوفد البرلماني الليبي للولايات المتحدة الأمريكية كانت زيارة ممتازة ومرضية وكان الهدف منها توضيح حقيقة ما يجري في ليبيا، وحقيقة دعم حكومة الوفاق الوطني للإرهاب من خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي، وخاصة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك جيدا حقيقة ما يجري في ليبيا، وجرى التأكيد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحت إدارة مدنية منتخبة، وأن مجلس النواب الجسم الشرعي والوحيد في ليبيا.