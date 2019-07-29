أكد وزير الموارد المائية والرى، رئيس بعثة الحج الرسمية، أن عدد الأئمة والوعاظ من بعثة الأوقاف الدعوية فى المدينة المنورة ومكة المكرمة بلغ 22 فرداً بينهم 3 واعظات سيدات، وذلك عقب وصول 18 إماماً، اليوم، كمرافقين لبعثة «قرعة الداخلية»، و4 لـ«حجاج التضامن»، ويتوالى السفر تباعاً مع الأفواج، حيث إن العدد الإجمالى طوال الموسم يصل لـ54 واعظاً.

وسيرت، اليوم، شركة مصر للطيران، 20 رحلة جوية إلى كل من مدينتى «جدة» و«المدينة» لنقل 4530 حاجاً إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك حج هذا العام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية استقبلت حتى صباح اليوم 7384 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 5389 حالة مرضية بـ«مكة»، و1995 حالة فى «المدينة»، لافتة إلى دخول 20 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 15 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأكد عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، فى بيان اليوم، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، موضحاً أنه يتم توزيع مطويات وكتب إرشادية، فضلاً عن مناظرة الحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية.

وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى «أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 13 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى»، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.