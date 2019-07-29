غرق طالبين إندونيسيين في نهر النيل إثر نزولهما للاستحمام به، خلال رحلة نيلية في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، برفقة 3 آخرين والذين تمكنوا من النجاة.

وتلقى اللواء طارق العجيزي، مدير الأمن، إخطارا، من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد بغرق شخصين إندونيسيي الجنسية في مياه النيل بالقناطر الخيرية.

وانتقل العقيد محمد المحاريق رئيس مباحث المسطحات، وقوات من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين.

وتبين أن المتوفييين كانا ضمن رحلة نيلية من منطقة ماسبيرو بالقاهرة، إلى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، ضمت 11 طالبا إندونيسيا، وعندما وصلوا إلى القناطر، نزل 5 منهم للاستحمام في النيل فغرق 2 ونجا الـ3 الباقين. ونقلت الجثتين إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.