ضبط شخص استولى على مليون جنيه من مواطنين

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد المواطنين، مقيم بالإسكندرية وآخرين) ضد (أحد الأشخاص، سن 42، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج إلا أنه لم يفي بما وعد.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم في الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.