قرر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، حبس عاطلين مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستدراج زميلهم سائق توك توك، وقتله بقصد سرقة متعلقاته والمركبة بشوارع سمنود .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب مقتولا، "سائق توك توك " بأحد الطرق بدائرة المركز . وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد أحمد العايدي مفتش مباحث مركز سمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة، وفحص علاقات المجني عليه، تبين من التحريات الأمنية شروع كلا من "م .ت "و " س.ن " عاطلين مسجلين خطر وشروعهما في استدراجه وسط الزراعات وقتله وسرقة متعلقاته .وتمكن النقيب أحمد عيسي رئيس مباحث مركز سمنود، من ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية ألي وبندقية فرد خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة . وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين .