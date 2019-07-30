أعلن الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، عن فتح باب التقدم الإلكتروني بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019/2020 خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين.

وقال نائب رئيس الجامعة إن الجامعة في إطار تقديم تسهيلاتها لذوي الاحتياجات الخاصة، قررت تخصيص أماكن في الأدوار الأولى في المباني الجامعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أنه جاري الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديد داخل مبانى المدينة الجامعية ، كما تجرى صيانة أجهزة الحاسب الآلى داخل المدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب مع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية.