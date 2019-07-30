اجتماع استثنائي للجنة الأفريقية AFSEC في القاهرة

يعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC للمرة الأولى في القاهرة بعد انتقال السكرتارية من مقرها المؤقت في جنوب أفريقيا إلى المقر الدائم بمصر منذ بداية العام الحالي، تحت استضافة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

واللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC أحد منظمات الاتحاد الأفريقي المنبثقة من اللجنة الأفريقية للطاقة AFREC وهي معنية بتوحيد وإصدار المواصفات القياسية في مجال المعدات الكهربائية على مستوى القارة الأفريقية بمرجعية المواصفات لقياسية العالمية، وذلك بعد مواءماتها من خلال لجانها الفنية لتناسب ظروف ومتطلبات دول القارة الأفريقية، إضافة إلى لجنة تقييم مطابقة مواصفات المعدات التي يتم تصنيعها أو استيرادها مع المواصفات القياسية.

وتأتي أهمية الاجتماع بعد التوقيع النهائي لاتفاقية التجارة الحرة في يوليو 2019 والذي تضمنت أحد بنوده أن تقوم الجهات ذات الصلة ومنها اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC بتسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات المواصفات وتقييم المطابقة والقياس والاعتماد.

وناقشت الجمعية العمومية للجنه الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية في الاجتماع الاستثنائي إعادة صياغة خطتها الاستراتيجية 2019- 2024 لتتضمن بنود تتيح هذا التعاون، كما ناقشت اللجنة برنامج مشاركة الشباب في أنشطة اللجنة التي تضم حاليا 9 من الشباب الذين يعملون في مجال المواصفات.

وتأتي أهمية الاجتماع الاستثنائي كذلك في انتخاب رئيس وأمين صندوق جديدين وكذلك بعض رؤساء اللجان الفنية المعنية بدراسة المواصفات طبقا لمتطلبات المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتضم اللجان خبراء في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالمواصفات في 16 دولة أفريقية، وكذلك ممثلين عن المنظمات الأفريقية ذات الصلة بالمواصفات والقياس والاعتماد ومنظمي النقل والتوزيع وأوعية الطاقة في أفريقيا، كما حضر الاجتماع أيضا ممثلين عن شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وأشاد الحضور الذين شاركوا في افتتاح المقر الجديد للجنة بالتجهيزات التي أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعداده بالصورة التي تليق بمكانته كمؤسسة دولية في هذا المجال.