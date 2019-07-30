إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"

شهد الطريق الزراعي "طنطا – المحلة"، بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة بكدمات وسحجات وجروح سطحية، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتاكسي، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة تاكسي وسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائديها.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل 3 مصابين بينهم سيدة بحالة خطرة ومصابين بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة من جسدهم.

وأوصى مدير الأمن برفع أثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات لتأمين أرواح المواطنين من رواد ذات الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.