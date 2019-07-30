ضحية جديدة لـ"كولدير مياه".. العطش يصعق شابا بالكهرباء في الدقهلية

لقي شاب بقرية كفر الجنينة بركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرعه صعقا بالكهرباء حال توجهه لشرب المياه من مبرد "كولدير مياه" سبيل بجوار مقابر القرية.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزي، يفيد بوصول عبدالعزيز السيد الدسوقي، 23 عامًا، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن حال عطش الشاب توجه لشرب المياه من "كولدير" تبرع به أحد المواطنين ووضعه بجوار مقابر القرية، إلا أن التيار الكهربائي الواصل له تسبب في صعق الشاب نتيجة ماس كهربائي وتوفي في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى، حيث شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، أمس، واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من عمره بسبب إصابته بتسمم مفاجىء عقب شربه من مياه أحد الكولديرات المنتشرة بميدان السنطة البلد، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وجرى نقله في حاله إعياء إلى طوارىء مستشفى السنطة المركزي ولقط أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ولقي طفل مصرعه، 17 يوليو الجاري، في مركز قوص، جنوب قنا، إثر تعرضه لصاعق كهربائي أثناء تناوله المياه من كولدير مياه باردة.