أستاذ تمويل: لو وصل الدولار لـ4 جنيهات قبل الإصلاح كان المجتمع هينهار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن أي عملية للإصلاح الاقتصادي تأخذ وقتا، والنتائج تأتي تباعا، ولكن هناك مؤشرات نجاح تظهر إذا ما كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح أم لا: "الإصلاح الاقتصادي مش لمبة هنطفيها وننورها.. ولازم المجتمع يدرك أن العملية بتاخد وقت".

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه من الوارد أن يكون هناك بعض الانحرافات لبرامج الإصلاح الاقتصادي وعدم تقبل شعوب لها، وظهر ذلك في دول أمريكا اللاتينية واليونان ومؤخرا فرنسا.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنه يحسب للشعب المصري تقبله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومتفهم الظروف الاقتصادية: "وصلنا لمرحلة مينفعش فيها الاستمرار".

وأكد أنه مع الإصلاح الاقتصادي يصاحبه تحرير للعملة وهو ما يؤدي لانخفاض القيمة الشرائية للعملة: "قيمة الجنيه لما كان بـ8 غير لما بقى بـ18" مستكملا: "الدولار لو كان وصل لـ4 جنيه المجتمع كان ممكن ينهار.. لأن الدولار كان هيختفي في السوق ومش هنعرف نستورد حاجة".

وأوضح "إبراهيم" أن المجتمع المنتج أمر ضروري والحصول على المال يأتي في المرحلة الأخيرة، لافتا إلى أن المشروعات الاقتصادية أصبحت تتعافى بعد عملية الإصلاح الاقتصادي: "الفقر مش معناه فلوس.. والتقدم يأتي بالإنتاج".