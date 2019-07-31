تعرض منزل أسرة بسيطة لتدمير كل محتوياته بسبب حدوث ماس كهربائي كبير، دون وقوع خسائر في الأرواح بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، فيما نجحت قوات الإطفاء بالحماية المدنية في السيطرة التامة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من المقدم محمد هشام رئيس مباحث فايد، يفيد باندلاع حريق في منزل المواطن محمود عبده فرج بقرية أبو سلطان وتلف جميع محتويات المنزل وتبين أن للسبب ماس كهربائي.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.