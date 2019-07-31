طالب الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، بمراجعة الأدوية الناقصة في الأسواق، وتوضيح الحقائق للمواطنين والشعور بمعاناة المرضى، حيث ذكر أنه تم رصد نقص في بعض الأدوية الخاصة بمنع الحمل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "عوف"، أن الدولة تجتمع على تنظيم النسل من خلال المبادرات والحملات الدعائية، ولكن تفاجئ الجميع بأن هناك نقصًا في الأدوية منها عقاقير منع الحمل وبعضها دخل سوق سوداء وهذا كان مفاجأة، خاصة أن الزيادة السكانية تهدّد الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أنه في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية بكل قوة، تم التّبين من أن هناك أدوية خاصة بالضغط والقلب لم تتوفر في الأسواق حتى البدائل لهذه الأدوية.