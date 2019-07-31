دلالات ظهور الشباب في الصفوف الأولى بجوار الرئيس بالمؤتمرات الوطنية

منذ انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب، دائما ما يظهر الشباب في الصفوف الأولى بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يجاورون المسؤولين وقيادات الدولة في لفتة منه بأن الشباب هم أمل مصر المقبل ويجب وضعهم في الصورة سواء من خلال عرض أفكارهم وتجاربهم التي يستمع إليها ويتناقش معهم فيها.

ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالشباب ودورهم في المجتمع على كل الأصعدة وهذا ما ظهر جليا في كل المناسبات سواء كانت مؤتمرات الشباب أو منتدى شباب العالم أو خلال افتتاح مشروع قومي جديد.

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن": "منذ إعلان الرئيس السيسي لعام 2016، عاما للشباب وضعهم على رأس قائمة أولوياته، وهذا ظهر جليا في المشاريع الشبابية والنماذج التي أسستها الدولة للشباب، تولي الشباب الكثير من المناصب المهمة في الدولة مثل نواب محافظين أو نواب وزراء.

ويقول المهندس أحمد رأفت، مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، إنه حضر العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم وكان متحدثا في النسخة الثانية، وكان يتمنى المشاركة في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وأضاف رأفت لـ"الوطن": "جلست في منتدى شباب العالم في الصف الأول بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعد شعورا لا يوصف فهو خليط من الاعتزاز والوطنية والفرح والأمل في غد نصنعه ونشارك فيه".

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة من مساء أمس، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.