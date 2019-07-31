أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن ممارسة الرياضة لا تُعتبر شكلا من أشكال القضاء على وقت الفراغ ولكنه نوع من أنواع العمل.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يحفظ عن سبعين فقيها أن ممارسة الرياضة شرعت من أجل تقوية الأبدان لتقوى على الجهاد والعمل.

واستشهد عطية بمقولة "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" كان تأييدًا لأهمية الرياضة وحض الإسلام للشباب على ممارسة الرياضة.

وتابع: "أنا مبتعلمش الرياضة عشان أبقى مجرد كابتن ودي خيبة اللي إحنا فيها إن 11 يلعبوا و11 مليون يتفرجوا عليهم بالكروش والأمراض"، مشددًا على ضرورة احترام الرياضة.