تمكن فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مزارع بحوزته 1500 قرص مخدر ورشاش وبندقية آلية، بقرية عرب الجهمة بدائرة المركز.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بقيام "ح. س. ع" 38 سنة مزارع، ومقيم بعرب الجهمة دائرة المركز، وسبق اتهامه في 15 قضية مختلفة، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم إعدد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 1500 قرص مخدر، ورشاش عيار 7.62×51 يحمل رقم 1739، وشريط خاص به، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 02110،

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.